Шведский эксперт: Клебо не виноват. Разбирательства, основанные на VAR, — плохое решение

Шведский эксперт Юхан Эск детально разобрал финишный эпизод марафона на чемпионате мира по лыжам в Оберстдорфе (Германия) с участием россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.
«Большунов первым вошёл в последний поворот 50-километровой трассы и выбрал крайний коридор на финишной прямой. Чтобы не выйти за пределы трассы, Клебо пришлось остаться на той же полосе. И хотя он пытался сжиматься, чтобы занимать как можно меньше места, палка норвежца всё равно стукнулась о палку россиянина, которая в результате сломалась. После этого норвежцу удалось первым пересечь финишную черту.
Клебо дисквалифицировали. Справедливо? Считаю, что Клебо не виноват и не стоило забирать у него золото, но не собираюсь никому это доказывать. Всё произошедшее свидетельствует лишь о том, что разбирательства, основанные на системе видеопомощи судьям VAR, — плохое решение, когда речь идёт о сложностях с правилами. И не важно, в каком виде спорта», — приводит слова Эска Dagens Nyheter.
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