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Крянин рассказал о шансах Устюгова принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам

Крянин рассказал о шансах Устюгова принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0
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Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился подробностями о шансах лыжника Сергея Устюгова принять участие в чемпионате России.

«Облегчённые тренировки Сергей уже проводит — у себя дома, в Свердловской области. Будем надеяться, что он сумеет восстановиться. Но пока мы его не трогаем, чтобы он не дёргался и восстанавливался. Для лечения этой травмы нужен покой, и решение о его участии в чемпионате России, я думаю, будет приниматься непосредственно перед самим стартом», — приводит слова Крянина ТАСС.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Напомним, Сергей Устюгов получил травму во время контрольной тренировки 21 февраля. Он вышел на старт в первой гонке на чемпионате мира, индивидуальном спринте, и занял пятое место. После этого он снялся со следующей гонки, командного спринта, и уехал из Оберстдорфа, где проходил турнир.

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