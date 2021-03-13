Крянин рассказал о шансах Устюгова принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился подробностями о шансах лыжника Сергея Устюгова принять участие в чемпионате России.



«Облегчённые тренировки Сергей уже проводит — у себя дома, в Свердловской области. Будем надеяться, что он сумеет восстановиться. Но пока мы его не трогаем, чтобы он не дёргался и восстанавливался. Для лечения этой травмы нужен покой, и решение о его участии в чемпионате России, я думаю, будет приниматься непосредственно перед самим стартом», — приводит слова Крянина ТАСС.



Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.



Напомним, Сергей Устюгов получил травму во время контрольной тренировки 21 февраля. Он вышел на старт в первой гонке на чемпионате мира, индивидуальном спринте, и занял пятое место. После этого он снялся со следующей гонки, командного спринта, и уехал из Оберстдорфа, где проходил турнир.