Крянин рассказал о шансах Устюгова принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился подробностями о шансах лыжника Сергея Устюгова принять участие в чемпионате России.
«Облегчённые тренировки Сергей уже проводит — у себя дома, в Свердловской области. Будем надеяться, что он сумеет восстановиться. Но пока мы его не трогаем, чтобы он не дёргался и восстанавливался. Для лечения этой травмы нужен покой, и решение о его участии в чемпионате России, я думаю, будет приниматься непосредственно перед самим стартом», — приводит слова Крянина ТАСС.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.
Напомним, Сергей Устюгов получил травму во время контрольной тренировки 21 февраля. Он вышел на старт в первой гонке на чемпионате мира, индивидуальном спринте, и занял пятое место. После этого он снялся со следующей гонки, командного спринта, и уехал из Оберстдорфа, где проходил турнир.
- 13 марта 2021
-
13:20
-
12:56
-
12:45
-
12:39
-
12:20
-
12:10
-
11:56
-
11:48
-
11:38
-
11:18
-
10:55
-
10:47
-
10:06
-
01:02
-
00:43
-
00:21
-
00:10
- 12 марта 2021
-
23:58
-
23:34
-
23:29
-
23:17
-
19:52
-
19:15
-
19:03
-
17:26
-
17:14
-
16:23
-
15:29
-
15:28
-
15:16
-
15:00
-
14:44
-
14:37
-
14:33
-
14:25