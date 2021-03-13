Председатель комиссии ОКР отреагировала на запрет включать «Катюшу» вместо гимна России

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая прокомментировала решение спортивного арбитражного суда (CAS) запретить России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Катюша» — очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант.

Этот вопрос уже давно поднят. Можно заметить, как федерации из разных видов спорта предлагают свои мелодии, например Чайковского. Велись различные обсуждения. Люди и спортивные деятели, которым небезразлично, высказали достаточное количество мнений, чтобы сейчас можно было предложить другие варианты. Но сроки ограничены, надо уже решать быстрее и понадежнее, предлагать сразу несколько вариантов.

Будем терпимее и сильнее. Так сразу и не разберёшься, какую песню предлагать. Можно было бы и голосование провести, но у нас очень большая страна и много спортсменов. В других странах такое бы было возможно быстро совершить, но у нас это займёт достаточно длительное время. Ещё нужно разобраться по каким критериям отбирать: чтобы мир знал или более современную, молодёжную. Или патриотичную.

Возможно, гимн МОК будет играть, почему нет? Можно бы было и сочинить песню, но опять же, это займёт много времени и выбора. Куча нюансов по отношению к России. Всего не угадаешь и предугадаешь. Надо уже определяться с критериями и отправлять несколько вариантов на согласование. Что-то выберут, хватит уже заниматься ерундой», — приводит слова Софьи Великой Sport24.