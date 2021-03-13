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Норвежский сайт — о словах Орлова: наконец-то в России осмелились возразить Вяльбе

Норвежский сайт — о словах Орлова: наконец-то в России осмелились возразить Вяльбе
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский сайт Daglabadet отдал должное российскому комментатору Геннадию Орлову, который раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за слова о TUE в сторону норвежских лыжников.

В статье под названием «Слухи вернулись», посвящённой нападкам Елены Вяльбе на, в частности, 14-кратную чемпионку мира Терезу Йохауг, норвежцы приводят комментарий Геннадия Орлова.

«Наконец-то в России осмелились возразить Елене Вяльбе», — резюмируют поступок Орлова норвежские журналисты.

Напомним, ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе, комментируя доминирование сборной Норвегии в лыжном спорте, предположила, что норвежцы пользуются терапевтическими исключениями, которые, по её мнению, являются лазейкой для принятия допинга.

Орлов: Вяльбе обвиняет норвежцев в допинге. Ну что же она? Выложит факты — другое дело
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