В Катаре завершился скандальный турнир по пляжному волейболу. Финалистки сыграли в бикини

Завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу в Катаре, который проходил с 8 по 12 марта. Победительницами соревнований стали американские спортсменки Аликс Клайнман и Эйприл Росс. Серебряные медали достались представительницам Канады Саре Паван и Мелиссе Хумане-Паредес. Замкнули тройку лучших Агата Беднарчук и Эдуарда Сантос Лисбоа из Бразилии.
Видео можно посмотреть на странице Volleyball World в «твиттере». Права на видео принадлежат FIVB
Напомним, изначально катарские власти попросили участниц в знак уважения к местной культуре выступать в майках и спортивных брюках до колен. Международная федерация волейбола прислушалась к стране-хозяйке соревнований и также рекомендовала спортсменкам выступать в Дохе в трико с длинными рукавами. В ответ немецкие волейболистки Карла Боргер и Джулия Суде в качестве неприятия такого решения заявили о намерении сняться с этапа Мирового тура. После этого организаторы внесли коррективы в регламент и уточнили, что требование выступать с закрытым телом являлось лишь рекомендацией.
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