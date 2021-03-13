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Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе КМ в Энгадине

Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе КМ в Энгадине
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). За несколько километров до финиша Александр ушёл в отрыв и не позволил кому бы то ни было к себе приблизиться.

Вторым к финишу пришёл представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Замкнул тройку лучших ещё один представитель Норвегии Пол Голберг.

Отметим, что в первой десятке ещё два российских лыжника: Артём Мальцев показал шестой результат, а Алексей Червоткин стал 10-м.

Лыжные гонки. Энгадин, Швейцария. Кубок мира.
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 34.07,1
2. Йоханнес Клебо – отставание 18,4
3. Пол Голберг (оба— Норвегия) +18,9
4. Йенс Бурман (Швеция) +20,0
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +21,2
6. Артём Мальцев +24,2
…10 Алексей Червоткин +40,9
…25. Иван Якимушкин +1.04,4
…27. Евгений Белов +1.11,4
…32. Илья Порошкин +1.14,7
…34. Илья Семиков +1.16,7
…64. Андрей Мельниченко (все — Россия) +2.34,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 8, Энгадин, Швейцария
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
13 марта 2021, суббота. 13:40 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
34:07.1
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+18.4
3
Пол Голберг
Норвегия
+18.9
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