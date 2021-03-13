Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе КМ в Энгадине

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). За несколько километров до финиша Александр ушёл в отрыв и не позволил кому бы то ни было к себе приблизиться.
Вторым к финишу пришёл представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Замкнул тройку лучших ещё один представитель Норвегии Пол Голберг.
Отметим, что в первой десятке ещё два российских лыжника: Артём Мальцев показал шестой результат, а Алексей Червоткин стал 10-м.
Лыжные гонки. Энгадин, Швейцария. Кубок мира.
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 34.07,1
2. Йоханнес Клебо – отставание 18,4
3. Пол Голберг (оба— Норвегия) +18,9
4. Йенс Бурман (Швеция) +20,0
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +21,2
6. Артём Мальцев +24,2
…10 Алексей Червоткин +40,9
…25. Иван Якимушкин +1.04,4
…27. Евгений Белов +1.11,4
…32. Илья Порошкин +1.14,7
…34. Илья Семиков +1.16,7
…64. Андрей Мельниченко (все — Россия) +2.34,5.
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