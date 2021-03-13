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Тренер Большунова: сегодняшняя победа не поможет забыть скандал на чемпионате мира

Тренер Большунова: сегодняшняя победа не поможет забыть скандал на чемпионате мира
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал уверенную победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). За несколько километров до финиша Большунов создал себе отрыв от преследователей и не позволил кому бы то ни было к себе приблизиться.

«На сегодняшний день было видно, что у Саши хорошее самочувствие. Сделал рывок, который никто не смог поддержать, а дальше наращивал преимущество. Видно, что он в хорошем состоянии и настроении.

Станет ли эта победа над Клебо пилюлей к тому, что было на чемпионате мира? Нет. Такого шанса предстоит ждать до следующего чемпионата мира или Олимпиады. То, что произошло тогда на финише, не заживает. И сегодняшняя победа не поможет это забыть», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе КМ в Энгадине
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