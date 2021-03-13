Крянин: злопыхателям и норвежцам надо доказывать результатом – у Большунова он есть

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился мнением об уверенной победе россиянина Александра Большунова, одержанной им в масс-старте на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария)



«Саша доказал, что он лучший лыжник на сегодняшний день. Но это пока ничего не значит: предстоит будущий сезон, будем смотреть и следить за нашим парнем дальше.



Отомстил за чемпионат мира? Чемпионат мира закончился, будем ждать следующего. Слово «отомстил» — жестковатое. Думаю, он просто пытался доказать, что он сильнейший — Саша всегда хочет быть первым.



Радует другое, наши ребята, в особенности Саша Большунов, оказывают сопротивление сильнейшей системе, которая выращивает чемпионов. Наша система не хуже: есть ребята и девчата, которые могут бороться. Будем надеяться, что наши спортсмены будут подрастать, стараться оказать сопротивление.



Сашка молодец! Этот сезон для него можно считать удачным. Большунов доказывает, что он сильнейший лыжник в мире на данный момент. Всем злопыхателям и норвежцам нужно доказывать результатом — он сегодня есть», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Тренер Большунова: сегодняшняя победа не поможет забыть скандал на чемпионате мира