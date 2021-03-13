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Мальцев — о шестом месте в масс-старте: наверное, лучшая классическая гонка в моей карьере

Мальцев — о шестом месте в масс-старте: наверное, лучшая классическая гонка в моей карьере
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал выступление в масс-старте на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Артём финишировал шестым.

«Наверное, это лучшая классическая гонка в моей карьере. Я очень доволен своим результатом. Конечно, можно было побороться за второе место, но чуть-чуть появился просвет относительно этой группы. Потом сокращал, по одному человеку обгонял. Опередил Холунда на подъёме, Нисканена. А вот других не получилось — там уже длинный спуск был перед финишем», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Победителем гонки стал россиянин Александр Большунов, который ушёл в отрыв за несколько километров до финиша и не позволил никому к себе приблизиться.

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