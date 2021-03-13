Мальцев — о шестом месте в масс-старте: наверное, лучшая классическая гонка в моей карьере
Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал выступление в масс-старте на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Артём финишировал шестым.
«Наверное, это лучшая классическая гонка в моей карьере. Я очень доволен своим результатом. Конечно, можно было побороться за второе место, но чуть-чуть появился просвет относительно этой группы. Потом сокращал, по одному человеку обгонял. Опередил Холунда на подъёме, Нисканена. А вот других не получилось — там уже длинный спуск был перед финишем», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».
Победителем гонки стал россиянин Александр Большунов, который ушёл в отрыв за несколько километров до финиша и не позволил никому к себе приблизиться.
Легков: победа Большунова – здорово и круто, а скандал с Клебо вспоминать не стоит
Рекомендуем вам
- 13 марта 2021
-
15:54
-
15:48
-
15:23
-
15:11
-
15:08
-
15:05
-
14:49
-
14:45
-
14:35
-
14:16
-
14:03
-
13:48
-
13:20
-
12:56
-
12:45
-
12:39
-
12:20
-
12:10
-
11:56
-
11:48
-
11:38
-
11:18
-
10:55
-
10:47
-
10:06
-
01:02
-
00:43
-
00:21
-
00:10
- 12 марта 2021
-
23:58
-
23:34
-
23:29
-
23:17
-
19:52
-
19:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам