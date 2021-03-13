Панжинский: Большунов доказал, что он лучший в дистанционных гонках на сегодняшний день

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский оценил победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).
«Замечательная гонка! Это не месть Клебо, та ситуация была гоночным эпизодом, где Клебо был виноват именно по правилам. Сам Александр не держит зла на Клебо, а только на саму ситуацию – золото отдали Иверсену. Но Большунов хотел доказать всем и самому себе, что он лучший в дистанционных гонках на сегодняшний день. Он доказал это очень ярко и красиво, прежде всего в дуэли с Клебо, когда они вдвоём пытались оторваться в начале заключительного круга. Но Клебо, наверное, понял, что Александр сильнее, и откатился в группу преследования. Отрыв у них довольно большой. Завтра будет очень интересная борьба и длинная гонка», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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