Клебо: чувствовал себя хорошо, всё было отлично, а потом Большунов сделал свой рывок

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал выступление в масс-старте на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Клебо стал вторым. Победу в гонке одержал россиянин Александр Большунов, ушедший в отрыв за несколько километров до финиша.

«Я очень рад, что сегодня мне удалось стать вторым. Хотя, конечно, я очень заинтересован в том, чтобы всегда быть как можно быстрее. Но на прошлой неделе произошло множество вещей, на которые приходилось тратить время. Это тоже стоит учитывать.

Я действительно считаю, что долгое время всё шло хорошо. Я прекрасно себя чувствовал, всё было отлично, а потом он сделал свой рывок. Тогда я ещё полагал, что смогу его догнать, но у Большунова были безумно хорошие лыжи», — приводит слова Клебо NRK.