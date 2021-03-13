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Мальцев поделился подробностями предстоящего выступления в марафоне на этапе КМ в Энгадине

Мальцев поделился подробностями предстоящего выступления в марафоне на этапе КМ в Энгадине
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Артём Мальцев поделился ожиданиями от выступления в масс-старте на 50 км свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария), который состоится завтра, 14 марта.

«Завтра буду стартовать в группе с сильными ребятами, будет длинная гонка. Буду работать за ними, вперёд не планирую выходить.

Моя ли гонка завтра? Не знаю, будем смотреть. Большое спасибо нашему сервису, нашим тренерам. Большое спасибо нашему второму тренеру Турышеву, с которым мы от начала до конца всё тренируем. Он мне очень сильно помогает, это такой спарринг-партнёр. Выполняю весь план. Думаю, главное — верить, и всё будет.

Скоро ли дискотека в честь окончания сезона? Осталось чуть-чуть. Нижний Новгород ждёт! Будем отжигать, как умеем. Один раз, но точно отожжём", — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

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