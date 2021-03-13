Золото Александра Большунова в масс-старте на 15 км. Фото с церемонии награждения

Состоялась церемония награждения по результатам масс-старта на 15 км классическим стилем, который прошёл в рамках восьмого этапа Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Победу в гонке одержал российский лыжник Александр Большунов, который ушёл в отрыв за несколько километров до финиша и уже никого не подпустил к себе. Норвежец Йоханнес Клебо финишировал вторым, отстав от Александра на 18,4 секунды. Замкнул тройку лучших ещё один представитель Норвегии Пол Голберг.

Отметим, что в первую десятку попали ещё два россиянина: Артём Мальцев показал шестой результат, а Алексей Червоткин стал 10-м.

Фото можно посмотреть на странице Кубка мира по лыжным гонкам в «инстаграме».

Напомним, сегодня состоится также женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Начало гонки — в 17:30 по московскому времени.