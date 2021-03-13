Золото Александра Большунова в масс-старте на 15 км. Фото с церемонии награждения

Состоялась церемония награждения по результатам масс-старта на 15 км классическим стилем, который прошёл в рамках восьмого этапа Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Победу в гонке одержал российский лыжник Александр Большунов, который ушёл в отрыв за несколько километров до финиша и уже никого не подпустил к себе. Норвежец Йоханнес Клебо финишировал вторым, отстав от Александра на 18,4 секунды. Замкнул тройку лучших ещё один представитель Норвегии Пол Голберг.
Отметим, что в первую десятку попали ещё два россиянина: Артём Мальцев показал шестой результат, а Алексей Червоткин стал 10-м.
Фото можно посмотреть на странице Кубка мира по лыжным гонкам в «инстаграме».
Напомним, сегодня состоится также женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Начало гонки — в 17:30 по московскому времени.
- 13 марта 2021
-
17:40
-
17:38
-
16:54
-
16:42
-
16:33
-
15:54
-
15:48
-
15:23
-
15:11
-
15:08
-
15:05
-
14:49
-
14:45
-
14:35
-
14:16
-
14:03
-
13:48
-
13:20
-
12:56
-
12:45
-
12:39
-
12:20
-
12:10
-
11:56
-
11:48
-
11:38
-
11:18
-
10:55
-
10:47
-
10:06
-
01:02
-
00:43
-
00:21
-
00:10
- 12 марта 2021
-
23:58