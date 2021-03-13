Финн Нисканен отметил рывок Большунова, который принёс тому победу в масс-старте

Лыжник Ийво Нисканен прокомментировал выступление в масс-старте на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Ийво финишировал седьмым. Победу в гонке с отрывом в 18,4 секунды от норвежца Йоханнеса Клебо одержал россиянин Александр Большунов.
«Это была интересная гонка. Думаю, скорости были высоки. Вдобавок дул сильный ветер. Я плохо контролировал ситуацию, когда Большунов сделал рывок, а Клебо попытался пойти за ним. При таком встречном ветре это просто невероятный удар», — приводит слова Нисканена YLE.
Лыжные гонки. Энгадин, Швейцария. Кубок мира.
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 34.07,1
2. Йоханнес Клебо – отставание 18,4
3. Пол Голберг (оба — Норвегия) +18,9
4. Йенс Бурман (Швеция) +20,0
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +21,2
6. Артём Мальцев (Россия) +24,2
7. Ийво Нисканен (Финляндия) +27,4
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