Александр Лукашенко победил в эстафетной гонке «Минской лыжни»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в составе команды из четырёх человек победил в эстафетной гонке 4 по 2 км «Минской лыжни».
«Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Для меня тяжело, очень тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача — делать людям хорошее», — приводит слова Лукашенко его официальный сайт.
Состав команды Лукашенко выглядел следующим образом: Светлана Коношенко, Людмила Калинчик, Николай Лукашенко, Александр Лукашенко. Отметим, что президент Беларуси выступал на последнем этапе.
Александр Лукашенко приносит своей команде победу в «Минской лыжне»
Второе и третье места заняли чиновники Витебщины и Брестчины соответственно.
В эстафетной гонке принимали участие команды Администрации президента, Аппарата Совета министров, Управления делами президента, Национального собрания, КГК, облисполкомов.
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