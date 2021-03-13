Александр Лукашенко победил в эстафетной гонке «Минской лыжни»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в составе команды из четырёх человек победил в эстафетной гонке 4 по 2 км «Минской лыжни».

«Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Для меня тяжело, очень тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача — делать людям хорошее», — приводит слова Лукашенко его официальный сайт.

Состав команды Лукашенко выглядел следующим образом: Светлана Коношенко, Людмила Калинчик, Николай Лукашенко, Александр Лукашенко. Отметим, что президент Беларуси выступал на последнем этапе.

Александр Лукашенко приносит своей команде победу в «Минской лыжне»

Второе и третье места заняли чиновники Витебщины и Брестчины соответственно.

В эстафетной гонке принимали участие команды Администрации президента, Аппарата Совета министров, Управления делами президента, Национального собрания, КГК, облисполкомов.