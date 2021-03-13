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Иверсен – из дома: пью вино и ем хорошую еду, живу в тишине и покое

Иверсен – из дома: пью вино и ем хорошую еду, живу в тишине и покое
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, как проводит время вне соревновательной практики. Он досрочно завершил сезон, не поехав на восьмой этап Кубка мира по лыжам в Энгадин (Швейцария).

«Я попытался выйти из потока новостей и расслабиться. Наслаждаюсь, живу в тишине и покое. Пью красное вино и ем хорошую еду, не сдвинулся ни на метр с тех пор, как вернулся домой», — приводит слова норвежца Expressen.

Напомним, в Оберстдорфе (Германия) Иверсен был признан чемпионом мира в лыжном марафоне после дисквалификации Йоханнеса Клебо за создание помех на финише россиянину Александру Большунову. Клебо на финишной прямой пытался опередить Большунова, в результате чего россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Иверсена.

Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе КМ в Энгадине
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