Большунов: приглашение на свадьбу для Клебо в силе
Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что не отзывал приглашение на свадьбу, посланное норвежцу Йоханнесу Клебо, после скандала на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Приглашение на свадьбу для Клебо в силе. Но Йоханнес ответил, что как раз на 20-30 апреля он подписался на шоу. Возможно, у него не получится приехать. Можно было бы и перенести, но не знаю. Посмотрим», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Большунов женится на лыжнице сборной России Анне Жеребятьевой, которая сопровождает его на всех соревнованиях.
В результате контакта с Клебо на финише марафона в Оберстдорфе Большунов сломал палку. Норвежец финишировал первым, но был дисквалифицирован и лишён золота.
Большунов отомстил Клебо за поражение на чемпионате мира. У норвежца не было шансов!
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