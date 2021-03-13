Большунов: приглашение на свадьбу для Клебо в силе

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что не отзывал приглашение на свадьбу, посланное норвежцу Йоханнесу Клебо, после скандала на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Приглашение на свадьбу для Клебо в силе. Но Йоханнес ответил, что как раз на 20-30 апреля он подписался на шоу. Возможно, у него не получится приехать. Можно было бы и перенести, но не знаю. Посмотрим», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов женится на лыжнице сборной России Анне Жеребятьевой, которая сопровождает его на всех соревнованиях.

В результате контакта с Клебо на финише марафона в Оберстдорфе Большунов сломал палку. Норвежец финишировал первым, но был дисквалифицирован и лишён золота.