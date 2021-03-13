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Юлия Ступак выиграла классический масс-старт в финале Кубка мира

Юлия Ступак выиграла классический масс-старт в финале Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

На финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине (Швейцария) завершился женский масс-старт классическим стилем на 10 км. Победу одержала россиянка Юлия Ступак, лидировавшая почти всю дистанцию.

Второе место заняла норвежка Хейди Венг, бронзовым призёром стала шведка Эбба Андерссон.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Энгадин, Швейцария
Женщины. Масс-старт, 10 км. Классический стиль

1. Юлия Ступак (Россия) 25.13,3.
2. Хейди Венг (Норвегия) +7,1.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +8,5...
9. Татьяна Сорина (Россия) +36,4...
25. Наталья Непряева (Россия) +1.21,9...
32. Христина Мацокина (Россия) +1.43,7...
40. Вероника Степанова (Россия) +1.57,0...
52. Мария Истомина (Россия) +2.40,5...
54. Евгения Крупицкая (Россия) +2.45,1

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 8, Энгадин, Швейцария
Женщины. 10 км. Классический стиль. Масс-старт
13 марта 2021, суббота. 17:30 МСК
Окончено
1
Юлия Ступак
Россия
25:13.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+7.1
3
Эбба Андерссон
Швеция
+8.5
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