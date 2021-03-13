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Турышев: Ступак всё грамотно сделала

Турышев: Ступак всё грамотно сделала
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал победу Юлии Ступак в классическом масс-старте на 10 км в финале Кубка мира.

«Мы по ходу гонки подсказывали Юлии. Вчера разговаривали по поводу бонусной отсечки, что надо постараться её взять. Сначала на последнем круге мы думали крикнуть ей, чтобы встала сзади. Но увидели, что она пошла атаковать, а соперницы начали потихоньку отсеиваться. Уже стали кричать: «Уходишь. Думай». То есть она всё грамотно сделала: подошла к подъёму и атаковала там, где мы ей советовали, если с ней будет группа.

Не знаю, почему американка Бреннан атаковала на старте гонки. Возможно, это была попытка оказать прессинг на Юлию. Но все, кто обычно начинает уходить в отрыв на старте, в конце очень плохо доезжают. Поэтому ничего страшного в этом нет. Какую-то тактику хотели попробовать американцы», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Юлия Ступак выиграла классический масс-старт в финале Кубка мира
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