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Юлия Ступак: сегодня было очень непросто, но я рада победить

Юлия Ступак: сегодня было очень непросто, но я рада победить
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала победу в классическом масс-старте на 10 км в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

«Это была неплохая гонка. Лыжи работали очень хорошо — большое спасибо за это сервисменам. Также спасибо тренеру. Сегодня было очень непросто, но я рада победить. В последний раз подобное происходило 6 января. Мне нравятся эти чувства», — сказала Ступак после гонки на английском языке.

Ступак практически всю гонку шла в группе лидеров, а на финишном круге сначала ушла в отрыв вместе с норвежкой Хейди Венг и шведкой Эббой Андерссон, а затем убежала и от них – к финишу.

Преимущество Ступак над Венг на старте заключительной гонки Кубка мира – пасьюта на 30 км коньковым ходом – составит семь секунд.

Юлия Ступак выиграла классический масс-старт в финале Кубка мира
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