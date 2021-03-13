Большунов сравнялся с Нортугом по числу кубковых побед в дистанционных гонках

Российский лыжник Александр Большунов, став победителем классического масс-старта в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария), выиграл 23-ю дистанционную кубковую гонку, сообщает портал спортивной статистики Gracenote Olympic на своей странице в «Твиттере».

По числу побед Большунов сравнялся с норвежцем Петтером Нортугом – по 23. Лыжники делят четвёртое место. Ещё один норвежец Мартин Йонсруд Сундбю с 22 победами остался позади.

В сезоне-2020/2021 Большунов досрочно завоевал Кубок мира, став обладателем «Большого хрустального глобуса» второй год подряд. На чемпионате мира Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в классическом масс-старте на 50 км и в эстафете в составе сборной России, а также бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых.