Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов сравнялся с Нортугом по числу кубковых побед в дистанционных гонках

Большунов сравнялся с Нортугом по числу кубковых побед в дистанционных гонках
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов, став победителем классического масс-старта в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария), выиграл 23-ю дистанционную кубковую гонку, сообщает портал спортивной статистики Gracenote Olympic на своей странице в «Твиттере».

По числу побед Большунов сравнялся с норвежцем Петтером Нортугом – по 23. Лыжники делят четвёртое место. Ещё один норвежец Мартин Йонсруд Сундбю с 22 победами остался позади.

В сезоне-2020/2021 Большунов досрочно завоевал Кубок мира, став обладателем «Большого хрустального глобуса» второй год подряд. На чемпионате мира Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в классическом масс-старте на 50 км и в эстафете в составе сборной России, а также бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых.

Большунов отомстил Клебо за поражение на чемпионате мира. У норвежца не было шансов!
Яростный рывок россиянина на последних километрах позволил ему разгромить всю сборную Норвегии.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021