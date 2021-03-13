«Я почувствовала силу». Юлия Ступак — о победе в классическом масс-старте в финале КМ

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, как тренер Маркус Крамер вёл её по дистанции классического масс-старта на 10 км в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Ступак уверенно выиграла гонку.

«Сейчас мы поговорили с Маркусом, и он сказал: «Ты выглядела так, будто бы контролировала каждый сантиметр этой гонки». В принципе, так и было. Я почувствовала силу и знала, что могу атаковать и имею достаточно хороший финиш. Понимала, что, даже если кто-то пойдёт в атаку, скорее всего, я смогу это поддержать. Ну и плюс мной сейчас движет большой стимул: у меня есть задача добить Кубок мира на хорошей ноте.

Было очень важно забрать промежуточную спринтерскую отсечку. Слава богу, что Маркус мне напомнил: «Юля, не забудь!» Я его там услышала и поэтому начала атаковать.

Завтра тоже будет очень интересно. Трасса мегасложная, кто бы там что ни говорил. Нам сначала говорили, что будет равнинная трасса, но это вообще не так. Она очень рабочая, вообще негде отдыхать. Завтра тоже будет тактическая борьба», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

14 марта Кубок мира завершится гонкой преследования свободным стилем на 30 км. Ступак борется за второе место в общем зачёте.