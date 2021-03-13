В сборной России отреагировали на победу Юлии Ступак в гонке финала Кубка мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Юлии Ступак в классическом масс-старте на 10 км в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария).
«Юлия Ступак провела великолепную гонку. Она всё время была либо в «головке» пелотона, либо в лидирующих позициях. Ключевой момент? Наша спортсменка прекрасным финишным рывком сумела сделать определённый отрыв, после чего довела гонку до логического завершения. Очень рад за Юлю — это наш потенциальный лидер. Сегодняшняя гонка — лишнее тому подтверждение», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ступак практически всю гонку шла в группе лидеров, а на финишном круге сначала ушла в отрыв вместе с норвежкой Хейди Венг и шведкой Эббой Андерссон, а затем убежала и от них – к финишу.
Преимущество Ступак над Венг на старте заключительной гонки Кубка мира – пасьюта на 30 км коньковым ходом – составит семь секунд.
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