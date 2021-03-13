Юлия Ступак: если это пик формы, то неужели мы промахнулись с подводкой к ЧМ?

Российская лыжница Юлия Ступак подвела итоги классического масс-старта на 10 км в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Ступак уверенно выиграла гонку.

«Мне понравилось сегодняшнее самочувствие. Даже во время гонки проскальзывала мысль о том, что если это пик формы, то неужели мы промахнулись с подводкой к ЧМ? Это, конечно, хорошо сейчас, но с точки зрения главного старта сезона — не очень. Но я пока не могу ответить себе на этот вопрос, будем думать. Может быть, в сегодняшнем моём успехе сыграла какую-то роль высота, так как её я переношу достаточно неплохо.

Я всегда делаю всё, что могу, но порой самочувствие играет самую главную роль, к сожалению. Сейчас великолепно работали лыжи, плюс, что очень важно, на этой трассе есть длинные участки для даблполинга, что мне очень подходит. Маркус сразу сказал: «Будет много равнины, это твоя трасса».

Ветер просто дикий (смеётся). На равнинах это очень сильно чувствовалось, особенно когда я лидировала. Мне Сергей Турышев даже говорил отойти назад, но я понимала, что таким образом разрываю группу и обеспечиваю себе преимущество, так что не планировала уступать первую позицию.

Не была довольна лыжами за полчаса до гонки? Нет, не то чтобы я была недовольна. Просто попросила снять слой, потому что мазь притирала, что и сделали. В итоге всё было идеально. Самое важное, чтобы был хороший контакт с сервисом, а меня поняли с полуслова и в гонке, в определяющий момент, всё было супер. Огромное спасибо сервису. Я выкатывалась настолько круто, что это придавало сил. Когда понимаешь, что твои лыжи лучше, чем у соперниц, это очень здорово. В такие моменты я благодарю марку лыж, на которых я выступаю», — приводит слова Ступак сайт «Матч ТВ».