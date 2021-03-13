Крамер — о победе Ступак: выглядело так, словно она не прикладывала особых усилий

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу Юлии Ступак в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

«Я счастлив, потому что после чемпионата мира, который был не слишком успешным, особенно для Юли, сегодня она показала то, на что действительно способна. Может быть, мы, конечно, опоздали на десять дней (смеётся). После ЧМ мы провели тщательный анализ, и я был уверен, что сегодня она покажет хорошую гонку, но вот уверенности в победе, конечно, не было.

Она выглядела очень сильной. Сергей Турышев в рацию во время гонки говорил, когда же ей лучше выбрать момент для атаки, сейчас или чуть позже, но когда я увидел, что она отлично смотрится, то сказал: «Хорошо, давай сейчас, на все деньги». Особенно много ей кричали на последнем подъёме, и она сделала всё, что мы говорили. Да, это выглядело так, словно она не прикладывала особых усилий.

Очень радостно видеть, что она хорошо выступает на высоте. Думаю, мы нашли хорошую схему адаптации к подобным условиям, и пару месяцев назад я уже начал искать хорошее место для подготовки к Олимпиаде, также на высоте. Можно сказать, что мы уже сейчас смотрим в следующий, олимпийский сезон — главный сезон и для Юли, и для остальных спортсменов», — приводит слова Крамера сайт «Матч ТВ».