«Ещё один круг бы не выдержала». Соперница Юлии Ступак помчалась в туалет после финиша
Норвежская лыжница Хейди Венг, ставшая второй вслед за россиянкой Юлией Ступак в классическом масс-старте в финале Кубка мира, рассказала некоторые подробности своего выступления в гонке.
«У меня очень сильно болел живот во время гонки. Пришлось бежать в туалет после финиша. Большой драмы не случилось, но ещё один круг я бы пройти не смогла. Перед гонкой была огромная очередь в туалет, так что мне не хватило времени. Пришлось надеяться на то, что дотерплю до конца.
Что касается гонки, я очень довольна её итогами. После первого круга заметила, что иду тяжеловато, но рада, что выдержала темп на протяжении всей дистанции. У меня было более чем достаточно сил, чтобы держаться со Ступак и Эббой», — приводит слова Венг TV 2.
Российская лыжница победила в стиле Большунова. Полное доминирование от Ступак!
На церемонии награждения, конечно, были фирменные танцы от Юли.
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