Большунов — об отношениях с Клебо: то, что было в Оберстдорфе — остаётся в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов рассказал об общении с норвежцем Йоханнесом Клебо после финиша классического масс-старта в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Спортсмены не общались после скандальной развязки марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Всё было как обычно. То, что было в Оберстдорфе — остаётся в Оберстдорфе. Сейчас мы продолжаем бороться, показывать хорошие результаты с чистой головой и уважением друг к другу и, конечно, думать о подготовке к Олимпиаде. В будущем я буду рад встретиться с ним на лыжне, соревноваться и показывать результаты, не нарушая правила.

Давила ли на меня ситуация в марафоне? Да, это вызвало большое внимание, но осталось в прошлом. После финиша три-четыре часа я был в достаточно тяжёлом состоянии, но к ужину начал отходить и на следующий день уже стал забывать и думать о будущих стартах», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».