Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов — об отношениях с Клебо: то, что было в Оберстдорфе — остаётся в Оберстдорфе

Большунов — об отношениях с Клебо: то, что было в Оберстдорфе — остаётся в Оберстдорфе
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Российский лыжник Александр Большунов рассказал об общении с норвежцем Йоханнесом Клебо после финиша классического масс-старта в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Спортсмены не общались после скандальной развязки марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Всё было как обычно. То, что было в Оберстдорфе — остаётся в Оберстдорфе. Сейчас мы продолжаем бороться, показывать хорошие результаты с чистой головой и уважением друг к другу и, конечно, думать о подготовке к Олимпиаде. В будущем я буду рад встретиться с ним на лыжне, соревноваться и показывать результаты, не нарушая правила.

Давила ли на меня ситуация в марафоне? Да, это вызвало большое внимание, но осталось в прошлом. После финиша три-четыре часа я был в достаточно тяжёлом состоянии, но к ужину начал отходить и на следующий день уже стал забывать и думать о будущих стартах», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».

Клебо красиво закончил борьбу за золото в марафоне. России есть чему поучиться у Норвегии
Отказ норвежца от претензий высоко оценил тренер Александра Большунова. Но проигравшим Йоханнес себя не признал.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021