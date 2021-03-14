Большунов — об отношениях с Клебо: то, что было в Оберстдорфе — остаётся в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов рассказал об общении с норвежцем Йоханнесом Клебо после финиша классического масс-старта в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Спортсмены не общались после скандальной развязки марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Всё было как обычно. То, что было в Оберстдорфе — остаётся в Оберстдорфе. Сейчас мы продолжаем бороться, показывать хорошие результаты с чистой головой и уважением друг к другу и, конечно, думать о подготовке к Олимпиаде. В будущем я буду рад встретиться с ним на лыжне, соревноваться и показывать результаты, не нарушая правила.
Давила ли на меня ситуация в марафоне? Да, это вызвало большое внимание, но осталось в прошлом. После финиша три-четыре часа я был в достаточно тяжёлом состоянии, но к ужину начал отходить и на следующий день уже стал забывать и думать о будущих стартах», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».
- 14 марта 2021
-
01:01
-
00:43
- 13 марта 2021
-
23:34
-
22:41
-
22:13
-
21:16
-
19:09
-
19:03
-
18:43
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
17:57
-
17:40
-
17:38
-
16:54
-
16:42
-
16:33
-
15:54
-
15:48
-
15:23
-
15:11
-
15:08
-
15:05
-
14:49
-
14:45
-
14:35
-
14:16
-
14:03
-
13:48
-
13:20
-
12:56
-
12:45
-
12:39
-
12:20