Клебо объяснил, почему у него не получается нормально общаться с Большуновым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что ему мешает нормально общаться с основным соперником — россиянином с Александром Большуновым.

«У нас не получается нормально общаться друг с другом. Я не говорю по-русски, а он по-норвежски. И английского он не знает. Поэтому сложно.

Будет здорово завтра финишировать в последней гонке Кубка мира и вернуться домой, в свою постель, где ты два месяца не был.

Реванш в заключительной гонке? Выйду и сделаю всё, что смогу. Это будет хорошая гонка. 50 км, возможно, не моя любимая дистанция, но я собираюсь сделать над собой усилие. Так просто скрестим пальцы, чтобы провести хороший день», — приводит слова Клебо TV 2.

Кубок мира завершится 14 марта гонкой преследования коньковым ходом на 50 км. Клебо стартует через 18 секунд после Большунова.