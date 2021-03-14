Александр Большунов: в пасьюте спрячусь за снегоходом, он будет защищать меня от ветра

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, какой тактики будет придерживаться в гонке преследования на 50 км, которая пройдёт сегодня, 14 марта, на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).
В разговоре с Expressen швед Йенс Бурман выразил уверенность, что непростые погодные условия, такие как снегопад и ветер, помогут ему и норвежским лыжникам одолеть Большунова.
«Я просто спрячусь за снегоходом, который ездит первым и снимает для ТВ-трансляций. Он будет защищать меня от ветра на всей дистанции», — пошутил Большунов.
В прошлом году двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер и несколько других норвежцев предположили, что выиграть масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере (Норвегия) россиянину Александру Большунову помог именно следовавший рядом снегоход, защищавший его от сильного бокового ветра.
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