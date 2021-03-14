FIS опробовала систему проверки лыж на наличие фтора, но эксперимент провалился

Международная лыжная федерация (FIS), планировавшая ввести запрет на применение фторсодержащего воска с 1 июля 2021 года, тайно провела испытание системы проверки лыж. Эксперимент оказался неудачным, и из-за этого сроки введения запрета могут быть сдвинуты — до окончания Олимпийских игр — 2022, сообщает Expressen.

Несколько недель назад в Фалуне (Швеция) тестировали прибор, измеряющий содержание в мази запрещённого правилами ЕС вещества. Швед Петтер Мильбак, участвовавший в эксперименте, отметил, что данный прибор часто показывал неверные данные, не замечая большого количества фтора на лыжах. Также были ложные срабатывания, когда фтора совсем не было.

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей признался, что тесты в Фалуне добавили организации головной боли. По его словам, для введения запрета со следующего сезона необходимо «уладить большую часть вопросов в ближайшие недели». Решение будет принимать Совет FIS, но Миньерей подчеркнул: «Лично я считаю, что если мы хотим ввести запрет, система должна быть надёжной на сто процентов. Сейчас это не так. Тесты в Фалуне это ясно показали».

Использование фторсодержащего лыжного воска, как было научно доказано, оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье спортсменов. С июля 2020 года правила ЕС запрещают использование определённых фторированных соединений при производстве этих продуктов.