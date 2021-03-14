Юлия Ступак заняла третье место в пасьюте в финале Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак стала третьей в гонке преследования на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

Победу одержала норвежка Хейди Венг. Второе место заняла шведка Эбба Андрессон. Ещё одна россиянка Татьяна Сорина стала шестой, Наталья Непряева — 39-й.

Лыжные гонки. Кубок мира. Энгадин, Швейцария

Женщины. Гонка преследования, 30 км. Свободный стиль

1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6

2. Эбба Андерссон (Швеция) +4,5

3. Юлия Ступак (Россия) +33,7

4. Джессика Диггинс (США) +37,3

5. Хелене Марие Фоссесхолм (Швеция) +1.40,8

6. Татьяна Сорина +1.43,5

...27. Вероника Степанова +4.18,3

...39. Наталья Непряева +5.18,2

40. Мария Истомина +5.19,1

...43. Христина Мацокина (все — Россия) +5.53,0.