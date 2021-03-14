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Юлия Ступак заняла третье место в пасьюте в финале Кубка мира

Юлия Ступак заняла третье место в пасьюте в финале Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Юлия Ступак стала третьей в гонке преследования на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

Победу одержала норвежка Хейди Венг. Второе место заняла шведка Эбба Андрессон. Ещё одна россиянка Татьяна Сорина стала шестой, Наталья Непряева — 39-й.

Лыжные гонки. Кубок мира. Энгадин, Швейцария
Женщины. Гонка преследования, 30 км. Свободный стиль

1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6
2. Эбба Андерссон (Швеция) +4,5
3. Юлия Ступак (Россия) +33,7
4. Джессика Диггинс (США) +37,3
5. Хелене Марие Фоссесхолм (Швеция) +1.40,8
6. Татьяна Сорина +1.43,5
...27. Вероника Степанова +4.18,3
...39. Наталья Непряева +5.18,2
40. Мария Истомина +5.19,1
...43. Христина Мацокина (все — Россия) +5.53,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 8, Энгадин, Швейцария
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Гонка преследования
14 марта 2021, воскресенье. 10:15 МСК
Идёт
1
Хейди Венг
Норвегия
1:28:11.6
2
Эбба Андерссон
Швеция
+4.5
3
Юлия Ступак
Россия
+33.7
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