Юлия Ступак заняла третье место в пасьюте в финале Кубка мира
Российская лыжница Юлия Ступак стала третьей в гонке преследования на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).
Победу одержала норвежка Хейди Венг. Второе место заняла шведка Эбба Андрессон. Ещё одна россиянка Татьяна Сорина стала шестой, Наталья Непряева — 39-й.
Лыжные гонки. Кубок мира. Энгадин, Швейцария
Женщины. Гонка преследования, 30 км. Свободный стиль
1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6
2. Эбба Андерссон (Швеция) +4,5
3. Юлия Ступак (Россия) +33,7
4. Джессика Диггинс (США) +37,3
5. Хелене Марие Фоссесхолм (Швеция) +1.40,8
6. Татьяна Сорина +1.43,5
...27. Вероника Степанова +4.18,3
...39. Наталья Непряева +5.18,2
40. Мария Истомина +5.19,1
...43. Христина Мацокина (все — Россия) +5.53,0.
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