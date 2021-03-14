В пасьюте финка прогоняла снегоход — он ехал слишком близко и мешал группе преследователей

Во время гонки преследования на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария) финская лыжница Криста Пярмякоски прогоняла снегоход с оператором — он ехал слишком близко и мешал группе преследователей.

Для девушек эта гонка — последняя в нынешнем сезоне Кубка мира.

На данный момент гонка продолжается. На отсечке в 20 км лидировала шведка Эбба Андерссон, второй шла норвежка Хейди Венг, третьей — россиянка Юлия Ступак. Вчера, 13 марта, россиянка победила в классическом масс-старте на 10 км. Ступак практически всю гонку шла в группе лидеров, а на финишном круге сначала ушла в отрыв вместе с норвежкой Хейди Венг и шведкой Эббой Андерссон, а затем убежала и от них – к финишу.

Преимущество Ступак над Венг на старте пасьюта на 30 км коньковым ходом составило семь секунд.