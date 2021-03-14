Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак удержала второе место в общем зачёте Кубка мира после заключительной гонки сезона-2020/2021 — пасьюта на 30 км на этапе в Энгадине (Швейцария), где спортсменка заняла третье место.

Победу в общем зачёте Кубка мира досрочно одержала американка Джессика Диггинс. В топ-10 вошли также Татьяна Сорина и Наталья Непряева, которые заняли пятое и шестое места соответственно.

В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерссон, которая заняла в пасьюте второе место, уступив 4,5 секунды победившей норвежке Хейди Венг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Джессика Диггинс (США) — 1347 очков

2. Юлия Ступак (Россия) — 1079

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 1011

...5. Татьяна Сорина — 851

6. Наталья Непряева (обе – Россия) — 733.