Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак удержала второе место в общем зачёте Кубка мира после заключительной гонки сезона-2020/2021 — пасьюта на 30 км на этапе в Энгадине (Швейцария), где спортсменка заняла третье место.
Победу в общем зачёте Кубка мира досрочно одержала американка Джессика Диггинс. В топ-10 вошли также Татьяна Сорина и Наталья Непряева, которые заняли пятое и шестое места соответственно.
В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерссон, которая заняла в пасьюте второе место, уступив 4,5 секунды победившей норвежке Хейди Венг.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Джессика Диггинс (США) — 1347 очков
2. Юлия Ступак (Россия) — 1079
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 1011
...5. Татьяна Сорина — 851
6. Наталья Непряева (обе – Россия) — 733.
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