Татьяна Сорина: в пасьюте больше боролись с погодой, чем с самим бегом

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 30 км на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Спортсменка заняла шестое место.
«Была очень тяжёлая гонка, с погодными условиями не подфартило. Наверное, больше боролись с погодой, чем с самим бегом. У нас группа не особо хотела работать, все друг друга пропускали, никто не хотел быть впереди. Но можно понять каждого, потому что погода действительно тяжёлая. И мне тоже не хотелось первой идти. Трасса заметена, и было тяжело.
Учитывая погоду, я, в принципе, довольна своим шестым местом. Удивительно, но довольна. Справились с трассой и такими погодными условиями. В целом у меня самый лучший сезон. Будем стремиться ещё лучше выступать, а так довольна», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
- 14 марта 2021
-
13:08
-
12:09
-
12:06
-
11:44
-
11:33
-
10:47
-
10:18
-
01:01
-
00:43
- 13 марта 2021
-
23:34
-
22:41
-
22:13
-
21:16
-
19:09
-
19:03
-
18:43
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
17:57
-
17:40
-
17:38
-
16:54
-
16:42
-
16:33
-
15:54
-
15:48
-
15:23
-
15:11
-
15:08
-
15:05
-
14:49
-
14:45
-
14:35
-
14:16