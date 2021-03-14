Татьяна Сорина: в пасьюте больше боролись с погодой, чем с самим бегом

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 30 км на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Спортсменка заняла шестое место.

«Была очень тяжёлая гонка, с погодными условиями не подфартило. Наверное, больше боролись с погодой, чем с самим бегом. У нас группа не особо хотела работать, все друг друга пропускали, никто не хотел быть впереди. Но можно понять каждого, потому что погода действительно тяжёлая. И мне тоже не хотелось первой идти. Трасса заметена, и было тяжело.



Учитывая погоду, я, в принципе, довольна своим шестым местом. Удивительно, но довольна. Справились с трассой и такими погодными условиями. В целом у меня самый лучший сезон. Будем стремиться ещё лучше выступать, а так довольна», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».