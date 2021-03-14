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Олимпийский чемпион Владимир Смирнов: рано или поздно шведки превзойдут Йохауг

Олимпийский чемпион Владимир Смирнов: рано или поздно шведки превзойдут Йохауг
Другие / Лыжный спорт 0

Легендарный советский и казахстанский лыжник, многократный чемпион мира и олимпийский чемпион Владимир Смирнов поделился мнением о женской сборной Швеции.

«У Швеции просто невероятная команда — Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Линн Сван и другие девушки-спринтеры. Рано или поздно они превзойдут Терезе Йохауг. Но пока об этом и говорить нечего. Йохауг — совершенная лыжница», — приводит слова Смирнова VG.

Сегодня, 14 марта, в Энгадине (Швейцария) прошла заключительная гонка Кубка мира в сезоне-2020/2021 — пасьют на 30 км коньковым ходом. Победу одержала норвежка Хейди Венг, Эбба Андерссон заняла второе место, уступив ей 4,5 секунды. В тройку лучших попала также россиянка Юлия Ступак, которой удалось удержать второе место в общем зачёте Кубка мира.

Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте Кубка мира
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