Ступак: Диггинс хотела, чтобы мы на неё всю дистанцию работали. Знала, что окажусь сильнее

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 30 км на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Спортсменка стала третьей, уступив только норвежке Хейди Венг и шведке Эббе Андерссон.

«Гонка была сложная. Хорошо, что мы договорились между собой как-то меняться. Был очень сильный ветер, свежий снег, и лыжи у всех сложно ехали. Было достаточно сложно тащить всех впереди, и мы хорошо менялись. Спасибо за это другим девочкам. В конце была уже тактическая борьба. Джессика хотела, чтобы я шла вперёд, но а-а. В принципе, она хотела, чтобы мы на неё всю дистанцию работали. Но я понимала, что на финише всё равно буду сильнее. Майка пойдёт в коллекцию. Супруг любит такие маечки собирать, гордится ими и мной», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».