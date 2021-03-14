Ступак: я не набегалась — долго ждала пока выпустят, и по щелчку пальцев всё закончилось

Российская лыжница Юлия Ступак подвела итоги сезона-2020/2021.

«Очень классный сезон. Я даже сейчас не совсем понимаю, что он заканчивается. Самочувствие — более-менее, мне нравится. Я пока не набегалась. Так долго ждала пока меня выпустят уже побегать. Выпустили — и по щелчку пальцев всё закончилось. Хотя пока ещё не закончилось, впереди чемпионат России. Конечно, хотелось бы продлить, но в то же время рада, что всё закончилось на такой хорошей ноте. Мне удалось сохранить вторую позицию в общем зачёте, и это для меня впервые. Это большой шаг вперёд», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

В гонке преследования на 30 км на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария) спортсменка стала третьей, уступив только норвежке Хейди Венг и шведке Эббе Андерссон.