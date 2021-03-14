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Хейди Венг прокомментировала победу в пасьюте на 30 км в финале Кубка мира

Хейди Венг прокомментировала победу в пасьюте на 30 км в финале Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала победу в гонке преследования на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

«В гонке скорости были не такие высокие, как на тренировке. Но признаюсь, я просто надеялась, что Эбба меня не догонит. Когда я легла, то подумала: «Неужели я пересекла финишную черту?». Но так оно и было, чему я очень рада», — приводит слова Венг Dagbladet.

Второй в пасьюте финишировала шведка Эбба Андерссон, а замкнула тройку лучших российская лыжница Юлия Ступак.

Победу в общем зачёте Кубка мира досрочно одержала американка Джессика Диггинс. В топ-10 вошли также Татьяна Сорина и Наталья Непряева, которые заняли пятое и шестое места соответственно.

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