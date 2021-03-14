Крюгер выиграл последнюю гонку сезона, Клебо на финише обошёл Большунова

На заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария) состоялась мужская гонка преследования на 50 км свободным стилем. Россиянин Александр Большунов стал шестым. Победу одержал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Второе место у ещё одного представителя Норвегии Ханса Кристера Холунда. Замкнул тройку лучших швед Йенс Бурман.

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо начал отставать на последнем подъёме, когда Большунов ещё пытался держаться за убегающей тройкой лидеров. Однако в концовке Йоханнес смог пройти россиянина. Александр также пропустил на финише ещё одного норвежца — Пола Голберга.

Лыжные гонки. Кубок мира. Энгадин, Швейцария

Мужчины. Гонка преследования, 50 км. Свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер — 2:10.41,4

2. Ханс Кристер Холунд (оба — Норвегия) – отставание 1,2

3. Йенс Бурман (Швеция) +3,0

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо +13,0

5. Пол Голберг (оба — Норвегия) +14,7

6. Александр Большунов (Россия) +17,7

7. Мартин Лёвстрём (Норвегия) +19,1

…13. Иван Якимушкин +51,1

…19. Алексей Червоткин +1.20,7

…27. Артём Мальцев +2.02,1

…31. Илья Семиков +2.53,1

…58. Евгений Белов +7.39,2

…59. Андрей Мельниченко +7.47,2

…62. Илья Порошкин (все — Россия) +10.50,6.