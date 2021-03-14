Ретивых: люди увидели мой лайк под фотографией Клебо и начали мне писать, что я предатель

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал, что болельщики осудили его за лайк, поставленный под фотографией норвежца Йоханнеса Клебо в «Инстаграме» после марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«После гонки Йоханнес выложил фотографию в «Инстаграме», я, не читая даже поста, лайкнул её. Это было просто банальное уважение к хорошему спортсмену, своему сопернику. Да и фотография красивая, мне понравилась. Его пост я даже не читал. Но люди увидели мой лайк и начали мне писать, что я предатель, поддерживаю Клебо. На ровном месте устроили скандал, начали меня в чем-то обвинять. Что же, их право. Если людям совсем нечем заняться, то пожалуйста. Мне не очень приятно, но это обычная история. Любой человек, если целенаправленно хочет найти гадость, то раскрутит что угодно», — приводит слова Ретивых «Спорт-экспресс».
Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Йоханнес пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.
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