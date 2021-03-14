Большунов: сегодня лыжи не работали. Когда выкатывался, было даже бессмысленно бороться

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление в гонке преследования на 50 км свободным стилем, которая состоялась на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Александр пришёл к финишу шестым.



«Натяжки Червоткина? Когда он пошёл в отрыв, я оттормаживал группу, потому что у меня намного хуже сегодня катили лыжи, чем у Лёхи. Я ему дал шанс, чтобы он попытался заехать хотя бы в троечку, но у него не хватило сил. Сегодня немного лыжи не работали, даже на равнинных участках приходилось толкаться в два раза чаще, чем остальным ребятам, чтобы не отставать.



Конечно, проблемы со скольжением сыграли свою роль. Финишная часть идёт под спуск. Когда я выкатывался, лыжи уже просто останавливались, и было даже бессмысленно бороться. Конечно пытался, но ничего из этого не выходило сегодня.



Начало гонки было спокойным, так как впереди оставалась большая дистанция. Поэтому более спокойно начинал.



Я двигаюсь в правильном направлении, получается добавлять с каждым годом, подниматься на одну ступеньку выше. На следующий год хотелось бы сделать шаг хотя бы на полступеньки, но уверенной. Нужно много тренироваться, чтобы зимой хорошо бежать.



Хотелось бы сказать огромное спасибо нашей команде, сервису. Они весь сезон отработали отлично. Единственное исключение — сегодняшняя гонка, когда лыжи чуть не сработали. А так вся команда хорошо сработала по сезону. Всем спасибо», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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