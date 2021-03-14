Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Александру Большунову вручили «Большой хрустальный глобус». Фото

Александру Большунову вручили «Большой хрустальный глобус». Фото
Другие / Лыжный спорт 0

Российскому лыжнику Александру Большунову вручили «Большой хрустальный глобус». Россиянин завоевал награду досрочно, об этом стало известно в начале февраля.

Сегодня, 14 марта, на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария) состоялась мужская гонка преследования на 50 км свободным стилем. Россиянин Александр Большунов стал шестым. Победу одержал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Второе место у ещё одного представителя Норвегии Ханса Кристера Холунда. Замкнул тройку лучших швед Йенс Бурман.

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо начал отставать на последнем подъёме, когда Большунов ещё пытался держаться за убегающей тройкой лидеров. Однако в концовке Йоханнес смог пройти россиянина. Александр также пропустил на финише ещё одного норвежца — Пола Голберга.

Большунов: сегодня лыжи не работали. Когда выкатывался, было даже бессмысленно бороться
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021