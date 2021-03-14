Александру Большунову вручили «Большой хрустальный глобус». Фото

Российскому лыжнику Александру Большунову вручили «Большой хрустальный глобус». Россиянин завоевал награду досрочно, об этом стало известно в начале февраля.

Сегодня, 14 марта, на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария) состоялась мужская гонка преследования на 50 км свободным стилем. Россиянин Александр Большунов стал шестым. Победу одержал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Второе место у ещё одного представителя Норвегии Ханса Кристера Холунда. Замкнул тройку лучших швед Йенс Бурман.

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо начал отставать на последнем подъёме, когда Большунов ещё пытался держаться за убегающей тройкой лидеров. Однако в концовке Йоханнес смог пройти россиянина. Александр также пропустил на финише ещё одного норвежца — Пола Голберга.