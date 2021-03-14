Панжинский: в олимпийский сезон сборная России точно входит на позитивной ноте!

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский подвёл итоги сезона-2020/2021.

«Я считаю, что сезон для нашей сборной очень успешный. Победа с тройным преимуществом в Кубке наций, когда все наши очки плюсуются. У нас около семи тысяч, у норвежцев в районе четырёх — это говорит о нашем достойном выстулении. Да, Норвегия много пропустила, но мы на каждом этапе и в каждой гонке доказывали свою состоятельность.



На чемпионате мира у нас одно золото, много серебра и бронза. Не стоит смотреть на одно золото. Количество серебрянных медалей указывает на наш потенциал. Мы рвёмся на верхнюю ступень. Команда доказала, что она большая, со скамейкой запасных и то, что мы сильны не только Большуновым. Конечно, он был нашим главным оружием на ключевых стартах, но второе место Якимушкина в зачёте говорит о хорошем и стабильном выступлении. Артём Мальцев, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых и все остальные выступали отлично. Девушки тоже выступили отлично. У нас медали на юниорском и молодёжном уровне. Всё это говорит о том, что у нас идёт сильное поколение. Это огромная заслуга Елены Вяльбе и других тренеров нашей сборной, они вместе выстроили эту систему. В олимпийский сезон мы входим точно на позитивной ноте!» — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.