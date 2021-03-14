Крюгер: боялся, что перед финишем в пасьюте меня «съедят» быстрые спринтеры

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал победу в гонке преследования на 50 км свободным стилем на финальном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

«Это была отличная гонка. Я никогда не катался на таком большом пространстве. Это было похоже на «Тур де Франс». Несмотря на то что трасса была лёгкой, спортсмены уставали из-за сильного ветра. Боялся, что перед финишем меня «съедят» быстрые спринтеры. Хорошо, что я справился и смог удержаться подальше», — приводит слова Крюгера TV2.

Второе место занял Ханс Кристер Холунд. Замкнул тройку лучших швед Йенс Бурман. Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо начал отставать на последнем подъёме, когда Большунов ещё пытался держаться за убегающей тройкой лидеров. Однако в концовке Йоханнес смог пройти россиянина. Александр также пропустил на финише ещё одного норвежца — Пола Голберга.