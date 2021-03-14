Ботвинов: норвежцы до последних километров ехали командой. Где наша команда – вопрос

Чемпион мира и призёр Олимпийских игр Михаил Ботвинов прокомментировал результат мужской гонки преследования на 50 км на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

«Сложно что-то анализировать. Со стороны кажется, что тяжело было Большунову, батарейки сели. Норвежцы на финише разные места занимают, но до последних километров ехали командой. Где наша команда – вопрос. Независимо от того, в какой группе ты тренируешься, все равно команда-то одна – российская.



По Червоткину – есть такие спортсмены: бежит вперед насколько хватит. Он сильный спортсмен, но не хватает тактики, и это прослеживается по сезону. Чувствуешь силу – но дистанция-то длинная. Не ушел бы он в отрыв – были бы шансы побороться на финише. Тактическая грамотность приходит с опытом.



Насколько тяжелее было бежать сейчас? Разница в рельефе. На равнине сложно бегать. Если по кругу бегут – в подъем заехал, есть спуски и можно восстановиться. А здесь спуски небольшие. Отдыхать там сложно.



Сколько после 50 км нужно восстанавливаться? Зависит от формы. Я бегал в марафонском кубке, но их сравнивать с чемпионатом и Кубком мира – неправильно. Там другие скорости и нет такой нагрузки. День-другой – уже восстановился, через неделю бежишь опять», – приводит слова Ботвинова Metaratings.