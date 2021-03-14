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Сергей Крянин: в пасьюте ничего страшного не произошло, это опыт

Сергей Крянин: в пасьюте ничего страшного не произошло, это опыт
Другие / Лыжный спорт 0

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал результат мужской гонки преследования на 50 км на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

«Погодные условия, конечно, очень тяжёлые. Если бы была безветренная погода и хорошая лыжня, то такая тактика, как у Червоткина, наверняка бы сработала. Большунов был в лидирующей группе, но очень энергозатратно тащить за собой пелотон. Наши ребята полностью отдались, пробовали показать результат, но норвежцы, к сожалению, оказались выносливее. Это опыт, ничего страшного не произошло. Мы уже решили все задачи перед заключительной гонкой», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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