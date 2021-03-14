Сергей Крянин: в пасьюте ничего страшного не произошло, это опыт

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал результат мужской гонки преследования на 50 км на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

«Погодные условия, конечно, очень тяжёлые. Если бы была безветренная погода и хорошая лыжня, то такая тактика, как у Червоткина, наверняка бы сработала. Большунов был в лидирующей группе, но очень энергозатратно тащить за собой пелотон. Наши ребята полностью отдались, пробовали показать результат, но норвежцы, к сожалению, оказались выносливее. Это опыт, ничего страшного не произошло. Мы уже решили все задачи перед заключительной гонкой», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.