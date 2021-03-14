Крянин: тот факт, что норвежцы не выступали в начале сезона — это их проблемы

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин подвёл итоги сезона-2020/2021.
«Для наших ребят сезон сложился удачно. Никогда такого не было, чтобы российские спортсмены так близко располагались в общем зачёте, кусались на чемпионате мира. Большунов второй год подряд становится сильнейшим лыжником. В активе нашего лидера Кубок мира, золото ЧМ, медаль в эстафете — один из лучших сезонов для Саши. Стоит отметить, у нас очень хорошая скамейка запасных, которая тянется за Большуновым и показывает результат.
После сезона можно говорить всё что угодно. Сами норвежцы приняли решение не участвовать в первых гонках. Думаю, Саша в любом случае оказал бы сопротивление, боролся за первое место. Тот факт, что норвежцы не выступали в начале сезона — это их проблемы. Это же не мы их не пускали, они сами не поехали. Надо было приехать и бороться. Сейчас они могу говорить всё что угодно. Сезон окончен», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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