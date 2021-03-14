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Стало известно, сколько Большунов заработал по итогам Кубка мира

Стало известно, сколько заработал российский лыжник Александр Большунов по итогам Кубка мира в сезоне-2020/2021.

На сайте Международной лыжной федерации (FIS) сообщается, что россиянин получит 219,5 тыс. швейцарских франков (€ 197 тыс.). Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо заработал 76 тыс. (€ 68 тыс.) швейцарских франков, россиянин Иван Якимушкин — почти 58 тыс. (€ 52 тыс.).

В первую десятку по сумме призовых попали также Денис Спицов (€ 40 тыс.), Артём Мальцев (€ 33 тыс.) и Глеб Ретивых (€ 28 тыс.).

Сегодня, 14 марта, на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария) состоялась мужская гонка преследования на 50 км свободным стилем. Россиянин Александр Большунов стал шестым. Победу одержал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Второе место занял норвежец Ханс Кристер Холунд, замкнул тройку лучших швед Йенс Бурман.