«Ростов-Дон» разгромил «Подравку» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Ростов-Дон» уверенно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Во втором матче 1/8 финала ростовские гандболистки на своей площадке разгромили хорватскую «Подравку» со счётом 42:24.
Самым результативным игроком матча и хозяек площадки стала Катарина Крпеж-Шлезак, забившая 9 мячей. Шесть раз отличилась Милана Таженова, по 5 мячей в активе Юлии Манагаровой и Владлены Бобровниковой.
Первый матч 1/8 финала, прошедший неделю назад, также завершился победой ростовской команды, которая в Хорватии одолела «Подравку» со счётом 29:20.
Соперник российской команды в четвертьфинале определится позднее. Напомним, что накануне в топ-8 Лиги чемпионов вышел московский ЦСКА.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала
Второй матч
«Ростов-Дон» (Россия) – «Подравка» (Хорватия) – 42:24 (24:11).
Первый матч – 29:20.
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