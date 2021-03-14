Клебо рассказал, было ли ему принципиально опередить Большунова в последней гонке сезона
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, было ли ему важно опередить россиянина Александра Большунова на финише гонки преследования на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Отметим, что Клебо начал отставать на последнем подъёме, когда Большунов ещё пытался держаться за убегающей тройкой лидеров. Однако в концовке Йоханнес смог пройти россиянина. Александр также пропустил на финише ещё одного норвежца — Пола Голберга.
«Значит ли для тебя что-то, что я опередил Большунова на финише гонки? Нет», – приводит слова Клебо TV2.
Напомним, победу в пасьюте одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Второе место у ещё одного представителя Норвегии Ханса Кристера Холунда. Замкнул тройку лучших швед Йенс Бурман.
Резцова подвела итоги выступления российских лыжников в нынешнем сезоне
Рекомендуем вам
- 14 марта 2021
-
18:03
-
17:57
-
17:30
-
17:11
-
16:55
-
16:40
-
16:25
-
16:17
-
15:58
-
15:50
-
15:31
-
15:28
-
15:21
-
15:11
-
14:53
-
14:49
-
14:26
-
14:07
-
14:04
-
13:08
-
12:09
-
12:06
-
11:44
-
11:33
-
10:47
-
10:18
-
01:01
-
00:43
- 13 марта 2021
-
23:34
-
22:41
-
22:13
-
21:16
-
19:09
-
19:03
-
18:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам