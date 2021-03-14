Клебо рассказал, было ли ему принципиально опередить Большунова в последней гонке сезона

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, было ли ему важно опередить россиянина Александра Большунова на финише гонки преследования на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Отметим, что Клебо начал отставать на последнем подъёме, когда Большунов ещё пытался держаться за убегающей тройкой лидеров. Однако в концовке Йоханнес смог пройти россиянина. Александр также пропустил на финише ещё одного норвежца — Пола Голберга.



«Значит ли для тебя что-то, что я опередил Большунова на финише гонки? Нет», – приводит слова Клебо TV2.

Напомним, победу в пасьюте одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Второе место у ещё одного представителя Норвегии Ханса Кристера Холунда. Замкнул тройку лучших швед Йенс Бурман.